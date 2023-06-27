В Ярославле расклейщикам незаконных объявлений устроят автодозвон

Мэрия Ярославля намерена организовать постоянные автодозвоны для фирм, которые занимаются расклейкой объявлений в непредназначенных для этого местах. Постановление об этом 23 июня подписал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Расклеенные листовки в Ярославле можно увидеть на деревьях, водосточных трубах, столбах, опорах освещения, уличных ограждениях. Новая схема работы предполагает сначала выявление незаконно размещенного объявления.

«В ходе рейдов сотрудники территориальных администраций совершают звонки по указанным в рекламных объявлениях номерам и проверяют достоверность заявленного текста. В случае если рекламное объявление реально и существует, то на указанную фирму начинают собирать необходимые документы для привлечения рекламодателя к административной ответственности»,— заявила «Ъ» начальник отдела организации контроля в сфере благоустройства мэрии Ярославля Ирина Леонова.

Как отмечается в постановлении мэра Ярославля, после составления акта о самовольно размещенной информации в мэрии отправляет заявку оператору, который будет совершать автодозвон. На номер телефона, указанный в объявлении, будут звонить каждые десять минут, сообщая о необходимости снять незаконное объявление.

Автодозвон будет продолжаться в течение десяти рабочих дней, в выходные и праздничные дни звонков не будет. В среднем в день компания, разместившая объявление, получит 66 телефонных сообщений — с 9:00 утра и до 20:00 вечера. Автодозвон будет отключен, если представитель собственника придет в мэрию и подтвердит, что устранил правонарушение.

Постановление мэрии Ярославля вступило в силу, но первые мероприятия по автодозвону пока не проводились. Параллельно были увеличены штрафы за расклейку самих объявлений. Для граждан штраф составит 4 тыс. руб., для юридических лиц — 100 тыс. руб.

Иванов Андрей, Ярославль