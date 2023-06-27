В Крыму восстановили поврежденную железную дорогу

В Кировском районе Крыма полностью восстановлено движение на перегоне от станции Владиславовка до станции Ленино, где минувшей ночью неизвестные повредили пути. «Поезда дальнего следования и пригородного сообщения идут в штатном режиме»,— сообщили «Ъ» в минтрансе Республики Крым.

По данным чиновников, поезда №27/28 Москва—Симферополь, №179/180 Санкт-Петербург—Евпатория, №191/192 Уфа—Симферополь уже выдвинулись к пунктам следования. Движение удалось восстановить за несколько часов.

Это не первый подобный инцидент на железных дорогах Крыма. Как сообщал «Ъ», 21 июня неизвестными лицами было повреждено железнодорожное полотно на перегоне Владиславовка—Айвазовская под Феодосией. В результате были задержаны два пригородных поезда, пассажиров доставили в пункты назначения автобусами.

Александр Дремлюгин, Симферополь