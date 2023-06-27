ООН назвала число задержаний украинскими и российскими силовиками в ходе военных действий

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (OHCHR) выявило 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц украинскими силовиками с февраля 2022 года по май 2023-го. По данным ООН, 57% опрошенных задержанных заявили, что подверглись пыткам или жестокому обращению. 17% заявили о ненадлежащих условиях содержания под стражей, следует из доклада (.pdf) OHCHR.

Эксперты пишут, что после введения на Украине военного положения местные властям предоставили более широкие полномочия по задержанию лиц, которые, как считается, представляют угрозу безопасности или подозреваются в совершении уголовных преступлений против национальной безопасности. Эти поправки «в сочетании с практикой украинских силовых структур также привели к созданию условий, способствующих произвольным задержаниям», пояснили в OHCHR.

Из упомянутого числа 57 задержанных были мужчины, 17 — женщины, также был задержан один мальчик, его возраст не указан. «Сотрудники правоохранительных органов, в основном из Службы безопасности Украины (СБУ), задерживали гражданских лиц без судебного постановления; содержали их без связи с внешним миром в течение нескольких дней, иногда переводя в одно или несколько неофициальных мест содержания под стражей; отказывали им в доступе к адвокату и отказались раскрывать их местонахождение близким»,— сказано в документе.

По данным OHCHR, российские силовики в указанный период задержали 864 человека (763 мужчины, 94 женщины и семь мальчиков). Многие их них якобы были задержаны «для сбора информации о жителях на оккупированной территории». Утверждается, что 260 гражданских лиц (209 мужчин и 51 женщина) задержали «на основании их предполагаемых политических взглядов или других методов свободы выражения мнений».

«Во время содержания под стражей без связи с внешним миром гражданских лиц часто допрашивали российские военнослужащие… Более 91% задержанных сообщили, что подвергались пыткам и жестокому обращению.... Во многих местах условия содержания под стражей были настолько ужасными, что они могли быть приравнены к жестокому обращению или, в некоторых случаях, к пыткам в соответствии с международным правом»,— говорится в документе. В докладе утверждается, что силовиками были убиты 77 гражданских лиц (72 мужчин и 5 женщин).

23 июня западные страны провели заседание по гуманитарной ситуации на Украине. Мероприятие прошло на фоне серии новых инициатив, касающихся России. В частности, ряд стран во главе с США потребовали ввести против Москвы международные санкции за ее сотрудничество с Ираном. А генсек ООН Антониу Гутерриш включил РФ в глобальный список нарушителей прав детей. Постпред РФ при ООН Василий Небензя всячески отвергал обвинения, называя их плодом украинской и западной пропаганды.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлнай-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер