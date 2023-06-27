Очки отлились в призы

Церемония вручения индивидуальных наград по итогам очередного сезона в НХЛ стала персональным триумфом форварда «Эдмонтон Ойлерс» Коннора Макдэвида. Шикарные бомбардирские и снайперские достижения принесли ему третий в карьере Hart Trophy для лучшего игрока регулярного чемпионата, а также еще несколько призов. Россияне на этой церемонии впервые за более чем десятилетие остались без единого трофея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фантастически результативная игра в завершившемся сезоне принесла Коннору Макдэвиду россыпь наград, в том числе главную — лучшему игроку НХЛ

Фото: Reuters Фантастически результативная игра в завершившемся сезоне принесла Коннору Макдэвиду россыпь наград, в том числе главную — лучшему игроку НХЛ

Фото: Reuters

У состоявшейся в Нэшвилле церемонии был один довольно существенный недостаток. Во всяком случае, для тех, кому в такого рода мероприятиях важен не только антураж, но и интрига. С интригой, если брать основные номинации, все на этот раз было совсем плохо: во всех победителей предсказать было нетрудно. И совсем нетрудно было предсказать ее главного героя.

Наиболее ценный среди индивидуальных призов в НХЛ — Hart Trophy для лучшего хоккеиста регулярного первенства. Коннор Макдэвид, нынешний фронтмен канадского хоккея, до этого успел получить его дважды — в 2017 и 2021 годах. А в том, что в 2023-м получит в третий раз, сомневаться не приходилось. Смело поставить на Макдэвида мог даже тот, кто вообще не видел, как он играл в сезоне,— хватало цифр.

Hart Trophy не всегда обеспечивает статистика. Но в данном случае от нее некуда было деться. 153 набранных Макдэвидом в «регулярке» очка — рекорд этого века. Больше не было ни у кого с тех пор, как Марио Лемье добыл 161 27 лет назад.

Макдэвид победил и в снайперской гонке с 64 голами, и в ассистентской с 89 результативными передачами. В истории лиги было лишь четыре хоккеиста, которым удавалось оказаться впереди всех в чемпионате по трем показателям: это Хоуи Моренц из довоенной НХЛ, а также три легенды из легенд — Горди Хоу, Фил Эспозито и Уэйн Гретцки. Присутствие рядышком с Макдэвидом в тройке финалистов Давида Пастрнака из «Бостон Брюинс» и Мэтью Ткачака из «Флорида Пантерс» смотрелось обычной формальностью: регламент требует определять ее, пусть у двух игроков нет никаких шансов на приз.

В итоге Коннору Макдэвиду совсем чуть-чуть не хватило, чтобы взять Hart Trophy, показав максимальный результат.

В голосовании участвуют 196 человек — представители прессы, освещающие НХЛ. Но один оказался фрондером, умудрившись поставить вместо Макдэвида на первое место (так поступили все остальные) Давида Пастрнака.

В дополнение к Hart Trophy 26-летнему канадцу досталась еще маленькая стопка наград. Две — Art Ross Trophy лучшему бомбардиру и Maurice Richard Trophy лучшему снайперу — автоматически. Еще одной был Ted Lindsay Trophy, который игроки безумно ценят и про который Макдэвид сказал, что он для него, может быть, престижнее Hart Trophy. Дело в том, что обладателя этого приза определяет не пресса, а сами хоккеисты, а их мнение, понятно, обладает особенной ценностью.

С другими заметными номинациями история была примерно такой же. Допустим, вряд ли кто-то всерьез думал, что Norris Trophy для сильнейшего защитника уплывет из рук Эрика Карлссона. Его «Сан-Хосе Шаркс» провалился в регулярном чемпионате, но сам Карлссон выдал впечатляющий в смысле результативности перформанс. В его активе 101 очко. А стобалльный рубеж из защитников НХЛ никто не достигал с 1992 года, когда он покорился Брайану Личу.

Статистика, очевиднейший среди факторов, обеспечила победу в конкурсе тренеров Джиму Монтгомери, наставнику выигравшего «регулярку», опять же — с рекордными цифрами, «Бостон Брюинс», а в конкурсе новичков — Мэтти Бенирсу из «Сиэтл Кракен». Она же превратила в стопроцентного фаворита в конкурсе голкиперов соотечественника Карлссона Линуса Улльмарка. Трудно пройти мимо лидерства по среднему количеству пропущенных за игру голов, побед и проценту отраженных бросков.

В этой номинации Илья Сорокин финишировал в голосовании вторым за Улльмарком, и это была достойная оценка для прорывного сезона российского голкипера.

Эксперты еще по ходу чемпионата демонстрировали единодушие в том, что, если бы не Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс» даже не претендовал бы на выход в play-off: команда выглядела слишком средненькой, но вратарь нередко подтаскивал ее.

Другое дело, что Vezina Trophy был единственным призом, к которому отечественный хоккеист оказался хотя бы близок. И это неожиданная ситуация. Последний сезон, по итогам которого не был отмечен никто из россиян, закончился в 2011 году. После этого они обязательно удостаивались награды. Причем, как правило, лауреатов было несколько. Но вот сезон прошедший серию прервал.

Алексей Доспехов