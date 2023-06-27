Верховный суд России запретил иноагентам быть наблюдателями на выборах

Признанные в России иностранными агентами не могут выступать в качестве наблюдателей на выборах или при проведении референдума. Соответствующее постановление принял пленум Верховного суда России.

«Лицо, являющееся иностранным агентом, не вправе осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, выдвижению инициативы проведения референдума и проведению референдума, а также в иных формах участвовать в избирательных кампаниях, кампаниях референдума. С учетом этого, лицо, имеющее статус иностранного агента, не может являться наблюдателем на выборах, референдуме», — указано в проекте постановления пленума (цитата по РАПСИ).

Разъяснения Верховного суда касаются именно статуса наблюдателя, который ранее не был официально отнесен к пункту ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Кроме того, в постановлении пленума указано, что признанные в России иноагентами не смогут быть доверенными лицами кандидатов и избирательных объединений.

По данным Минюста, в 2022 году в России иностранными агентами признавали в 1,75 раза чаще, чем годом ранее, штрафовали их в 2,7 раза чаще, а сумма наложенных на них штрафов выросла сразу в 60 раз. В прошлом году статус иноагента получили 188 человек против 108 в 2021-м.

21 июня 2023 года Госдума рассмотрела две инициативы, ужесточающие законодательство об иностранных агентах и вводящие ответственность для тех, кто помогает им обходить запреты. По итогам заседания, в первом чтении были приняты поправки к базовому закону «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и к Кодексу об административных правонарушениях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Высшая мера регулирования».

Милена Костерева