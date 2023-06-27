Эксперт назвал причины нашествия змей в Новой Москве

Змеи приползают к домам в Новой Москве из-за жары и засухи, чтобы охладиться, рассказал начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров «РИА Новости».

«Змеи в принципе активны, и из-за засухи и жары они ищут влажные места. Их можно встретить около подъезда, под подъездом, могут заползти под фундамент, где прохладно, либо есть водоем, либо (где.— ‘’Ъ’’) поливают, и лужи остаются. Они приползают попить, охладиться»,— рассказал господин Бурмистров.

Ранее сообщалось, что с начала лета жители Москвы и Подмосковья все чаще сталкиваются со змеями. В частности, жители поселения Московский пожаловались на «нашествие змей», сообщает Telegram-канал Baza.

По словам Сергея Бурмистрова, встретить змей можно не только в Московском но и в других местах. «Обращений достаточно много, но отлов мы не производим, потому что это ужи. Ужи никому не вредят, сами не нападают, если их не трогать»,— уточнил эксперт.

В начале июня Telegram-канал столичного департамента ГОЧСиПБ сообщал о том, что спасатели поймали в змею, обнаруженную в ванной жилого дома в районе Чертаново на юге Москвы. «По прибытии спасатели аккуратно поймали змею, никто не пострадал»,— говорится в сообщении.

Полина Мотызлевская