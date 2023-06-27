В Анапе запретили купаться в море из-за шторма и сильного донного течения

27 июня в Анапе запретили купание в море. Причиной стал шторм и сильное донное течение, сообщает пресс-служба мэрии.

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«Управление гражданской обороны и защиты населения мэрии предупреждает: будьте предельно осторожны, не подвергайте себя неоправданному риску, усильте контроль за пожилыми и детьми»,— отметили в мэрии.

26–28 июня на Кубани прогнозируются ливни, грозы, град и усиление ветра. В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение. Утром 27 июня все городские службы Сочи перевели на усиленный режим работы из-за прогнозов по ухудшению погодных условий.

Татьяна Ручкина

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