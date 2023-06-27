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Коммерсантъ FM
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Аэропорт «Байкал» в Бурятии на четверть нарастил пассажиропоток

С начала года международный аэропорт «Байкал» в Улан-Удэ обслужил более 306 тыс. человек. Как сообщает министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии, рост пассажиропотока по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 24%.

Фото: Сергей Шитиков, Коммерсантъ

Фото: Сергей Шитиков, Коммерсантъ

«Для Бурятии это важные показатели, которые свидетельствуют о востребованности авиаперелетов, развитии маршрутной авиационной сети. Увеличение пассажиропотока происходит в том числе благодаря предоставлению субсидий из федерального и региональных бюджетов. На сегодняшний день в Бурятии субсидируются практически все межрегиональные и внутрирегиональные воздушные рейсы»,— говорится в сообщении.

Популярными направлениями среди пассажиров остаются Москва, Новосибирск, Владивосток, Красноярск, Иркутск и Хабаровск. Кроме того, из аэропорта «Байкал» осуществляются рейсы в Хужир (поселок на острове Ольхон на Байкале), Якутск, Благовещенск, Южно-Сахалинск, Томск, Кызыл, Сочи, Нижнеангарск, Таксимо. Ожидается, что в этом году показатель пассажиропотока превысит 700 тыс. человек. По итогам 2022 года число пассажиров составило 629 тыс.

О том, как выросла стоимость авиаперелетов по России, читайте в материале «Экономкласс налетел на рекорд».

Влад Никифоров, Иркутск

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