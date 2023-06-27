Правительство Удмуртии сконцентрируется на форсировании развития экономики и проблеме кадров

Перед правительством Удмуртии поставлены две главные задачи, решением которых кабинет министров сейчас занимается. Как сообщил в своем докладе о работе правительства в госсовете Удмуртии премьер-министр Ярослав Семенов, первая задача заключается в «форсировании развития экономики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии Фото: Пресс-служба госсовета Удмуртии

«Эта комплексная задача, которая включает в себя не только развитие промышленности и наращивание инвестиций, но и развитие инвестиционного потенциала каждого муниципального образования»,— пояснил председатель правительства.

Второй главной задачей определены кадры.

«Только в рамках реализации соглашений, заключенных на ПМЭФ, нам потребуется привлечь в экономику до конца года более 2 тыс. человек, к 2027 году — более 20 тыс. человек. Я уверен, что совместными усилиями мы справимся со всеми вызовами»,— заключил господин Семенов.

Напомним, на ПМЭФ были заключены соглашение между правительством Удмуртии и ГК «Римера», по которому на «Ижнефтемаше» к 2026 году будут производить не менее 15 типов спецтехники для подземной горной добычи полезных ископаемых. Кроме того, в Глазове построят завод по производству редкоземельных магнитов для электродвигателей и ветроэнергетических установок. Соглашение об этом подписали правительство Удмуртии, АО «ТВЭЛ» и ООО «Русатом Металлтех».

Подробнее об этом читайте в материалах «"Ижнефтемаш" идет в гору» и «Глазов притягивает инвестиции».

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