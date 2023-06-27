ЦБ введет минимум выплаты по страховке банковских карт

Центробанк (ЦБ) повысит потребительскую ценность страхования банковских карт. Соответствующие требования содержатся в подготовленном регулятором проекте нормативного акта. Его обсуждение закончили 11 июня, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.

Согласно документу, будет введен минимальный лимит возмещения в случае несанкционного списания денег у клиента. Страховщик обязан компенсировать потребителю всю сумму, если размер хищения не превысит 100 тыс. руб. В случае более крупной кражи компания вернет не менее этого порога. Нововведения должны вступить в силу с 1 октября.

В ЦБ уточнили, что компания будет вправе установить и более высокую компенсацию. Из покрытия исключат случаи, когда кредитная организация обязана возвращать клиенту сумму списания по уже действующему закону «О Национальной платежной системе». По данным регулятора, в 2022 году средняя сумма одного хищения у физлица составила 15,32 тыс. руб. ЦБ считает, что введение минимальных лимитов поможет значительной части застрахованных граждан рассчитывать на полное возмещение ущерба.

В ноябре 2022 года ЦБ выпустил указание, предлагавшее установить минимальные требования к страхованию банковских карт от мошенников. Предполагалось, что страховщики будут обязаны включать в покрытие риск совершения операций с использованием банковской карты по переводу денежных средств без согласия клиента и смогут расширить покрытие по своему усмотрению. Согласно ст. 856 ГК РФ, в случае необоснованного списания со счета клиента денежных средств банк обязан уплатить на эту сумму проценты на нее, но это касается только случаев, когда мошенники сами вывели деньги со счета.

Лаура Кеффер