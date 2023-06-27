ЦБ введет минимум выплаты по страховке банковских карт

Центробанк (ЦБ) повысит потребительскую ценность страхования банковских карт. Соответствующие требования содержатся в подготовленном регулятором проекте нормативного акта. Его обсуждение закончили 11 июня, сообщили «Известиям» в пресс-службе ЦБ.
Согласно документу, будет введен минимальный лимит возмещения в случае несанкционного списания денег у клиента. Страховщик обязан компенсировать потребителю всю сумму, если размер хищения не превысит 100 тыс. руб. В случае более крупной кражи компания вернет не менее этого порога. Нововведения должны вступить в силу с 1 октября.
В ЦБ уточнили, что компания будет вправе установить и более высокую компенсацию. Из покрытия исключат случаи, когда кредитная организация обязана возвращать клиенту сумму списания по уже действующему закону «О Национальной платежной системе». По данным регулятора, в 2022 году средняя сумма одного хищения у физлица составила 15,32 тыс. руб. ЦБ считает, что введение минимальных лимитов поможет значительной части застрахованных граждан рассчитывать на полное возмещение ущерба.
В ноябре 2022 года ЦБ выпустил указание, предлагавшее установить минимальные требования к страхованию банковских карт от мошенников. Предполагалось, что страховщики будут обязаны включать в покрытие риск совершения операций с использованием банковской карты по переводу денежных средств без согласия клиента и смогут расширить покрытие по своему усмотрению. Согласно ст. 856 ГК РФ, в случае необоснованного списания со счета клиента денежных средств банк обязан уплатить на эту сумму проценты на нее, но это касается только случаев, когда мошенники сами вывели деньги со счета.