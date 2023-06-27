Блинкен во время мятежа в РФ запретил дипломатам США по всему миру комментировать ситуацию

Госсекретарь США Энтони Блинкен вечером в пятницу, 23 июня, по местному времени разослал сотрудникам Госдепартамента срочную телеграмму, в которой запретил комментировать мятеж в России, сообщили источники Axios. По его поручению, если у дипломатов по всему миру спрашивали о происходящем, они должны были только говорить, что США следят за ситуацией.

В телеграмме отмечалось, что за ходом событий в РФ следят сам господин Блинкен и ближайшее окружение его сотрудников. Один из собеседников издания предположил, что тот хотел убедиться, что ни один американский дипломат по всему миру не скажет ничего, что создаст впечатление о вовлеченности США в происходящее. Как отметил другой источник, на момент отправки телеграммы ситуация в РФ была «очень неясной» и, вероятно, господин Блинкен хотел дождаться, когда появятся более подробные сведения.

Президент США Джо Байден накануне, 26 июня, заявил, что Вашингтон и НАТО не имеют отношения к мятежу основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он отметил, что делать выводы о влиянии мятежа на российско-украинский конфликт слишком рано.

Как на мятеж реагировали за границей — в материале «Ъ» «Министры оценили "Вагнера"».

Леонид Уварчев