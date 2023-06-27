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Бодниева, Дибирова и Дуйшебаев введены в Зал славы Европейской федерации гандбола

Европейская федерация гандбола (EHF) ввела в свой Зал славы российских гандболисток Людмилу Бодниеву и Ирину Дибирову. Церемония введения 60 человек в Зал славы проводилась к 30-летию федерации. В перечень также попал Талант Дуйшебаев, который выступал за СССР, Россию и Испанию.

44-летняя Людмила Бодниева — двукратная чемпионка мира (2001, 2005), серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы 2006 и 2000 годов соответственно. Сейчас возглавляет женскую сборную России по гандболу.

44-летняя Ирина Дибирова — трехкратная чемпионка мира (2001, 2005, 2007), серебряный призер Олимпийских игр, серебряный и бронзовый призер чемпионатов Европы (2006 и 2008 соответственно). Сейчас возглавляет «Ростов-Дон», который стал серебряным призером чемпионата России по гандболу в прошлом сезоне.

55-летний Талант Дуйшебаев в 1992 году стал победителем Олимпийских игр в составе сборной СНГ. Победитель чемпионата мира в составе российской сборной (1993).

Леонид Уварчев

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