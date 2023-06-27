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Коммерсантъ FM
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Правительство готовит доклад Путину о налоговых индикаторах в нефтяной отрасли

Правительство занимается подготовкой доклада президенту Владимиру Путину по уточнению ценовых индикаторов на нефть, которые необходимы для налогообложения нефтегазовых компаний. Пресс-служба правительства сообщила об этом ТАСС.

При определении цены нефти, которая применяется для начисления налогов, используется максимальная из двух величин: котировки Urals по агентству Argus или Brent за вычетом фиксированного дисконта в $25. Argus использует расчетную цену Urals для европейских портов, хотя российская нефть там не торгуется.

По информации «Ъ», «Роснефть» в мае предложила правительству использовать котировку сорта Dubai вместо Brent при расчете НДПИ и экспортной пошлины. Причина в том, что основные потоки российской нефти теперь перенаправлены в Азию, где в основном торгуется Dubai, тогда как европейский сорт Brent мало представлен. Замминистра финансов Алексей Сазанов сообщал «Ведомостям», что министерство рассматривает два варианта: снижение предельного максимального дисконта к Brent и привязка к котировке Dubai, но с уменьшением дисконта при определении цены Urals для налогообложения.

Подробнее о варианте с новой котировкой — в материале «Ъ» «Dubai как нефть».

Леонид Уварчев

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