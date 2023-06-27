Группа ВТБ в мае заработала 32 млрд руб. чистой прибыли

По итогам пяти месяцев 2023 года чистая прибыль группы ВТБ, согласно отчету по МСФО, составила 240,5 млрд руб., из них за май — 32 млрд. Об этом сообщил журналистам заместитель президента-председателя правления банка Дмитрий Пьянов. Вместе с тем топ-менеджер напомнил, что в показателях первого квартала, а также в результатах апреля заметное влияние оказывали неорганические элементы — консолидация РНКБ и переоценка активов на фоне укрепления свободно конвертируемых валют. Чистая прибыль мая, в свою очередь, свободна от таких элементов, указал господин Пьянов.

За январь—май текущего года возврат на капитал группы составил 33%, возврат на активы — 2,3%. Чистые процентные доходы составили 297,3 млрд руб., комиссионные — 78,3 млрд. На резервы за тот же период банк потратил 67,4 млрд руб., стоимость риска составила 0,9%. «Достигнутые результаты позволяют нам полностью подтвердить оптимистичные прогнозы по рекордной прибыли и отдаче на капитал в текущем году»,— отметил топ-менеджер. Исходя из предыдущих заявлений, ожидания по прибыли по МСФО на 2023 год укладываются в диапазон 327–400 млрд руб.

Розничный кредитный портфель группы с начала года вырос на 7,3%, до 6,0 трлн руб. Объем кредитов компаниям с учетом валютной корректировки вырос на 5%, до 12,6 трлн руб. При этом доля неработающих кредитов в совокупном кредитном портфеле к началу июня составила 4,5% против 4,1% на конец 2022 года. Средства клиентов (розничных и корпоративных) увеличились с учетом валютной переоценки с начала года на 6,4%, до 19,9 трлн руб. По состоянию на 1 июня 2023 года норматив достаточности капитала Н1.0 составил 9,3% при минимально допустимых 8%.

Ольга Шерункова