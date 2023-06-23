Два крупнейших юрлица воронежской ГК «Развитие» Сергея Гончарова за 2022 год значительно сократили прибыль

По итогам 2022 года чистая прибыль ООО СЗ «Град Развитие» (уставный капитал - 150 млн руб.) составила 38,1 млн руб. против 98,9 млн руб. годом ранее. Это следует из данных Кartoteka.ru. Выручка компании не указывается. Заемные средства превышают 960 млн руб. Компания, по данным Дом.РФ, стоит три дома на 3076 квартир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Второе крупное юрлицо группы ООО «ТСЦ Развитие» (уставный капитал 80 млн руб.) отчиталось о прибыли в 66 тыс. руб., годом ранее этот показатель составлял 95,8 млн руб. Выручка компании за год снизилась с 11 до 1 млн руб. Компания строит четыре дома на 1413 квартир.

При этом по сравнению с июнем 2022 года в 2023-м году группа привлекла больший объем средств от продаж жилья. По данным Дом.РФ, объем привлеченных «Развитием» денег в июне составил 13,6 млрд руб., годом ранее - 12,1 млрд руб. при большем объеме продаж. В настоящий момент группой продано 188 тыс. кв. м жилья (36% от строящегося), годом ранее - 235 тыс. кв. м жилья, или 51% от строящегося. Падение продаж компенсируется ростом ценника за квадратный метр. За год в «Развитии», по данным Дом.РФ, он вырос с 51,8 тыс. до 72,4 тыс. руб.

По данным ЕРЗ, ГК «Развитие» объединяет 17 юрлиц, строит 14 жилых комплексов. По объемам возводимого жилья является лидером в Воронежской области, занимая 24,03% рынка.

Почему суд отказал «Развитию» в строительстве внутри дорожной развязки, в материале «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий