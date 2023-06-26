В Колпинском районе Петербурга реконструируют две улицы

По итогам рабочего совещания правительства Санкт-Петербурга в понедельник, 26 июня, были утверждены проекты реконструкции двух дорог в Колпинском районе: Совхозного проспекта и Загородной улицы.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, на Совхозном проспекте протяженностью 920 метров планируется организовать двухполосную проезжую часть, оборудованную шумозащитными экранами и тротуарами. Здесь предусмотрено движение общественного транспорта.

В свою очередь, на участке Загородной улицы протяженностью 604 метра, между проектируемыми улицами Георгия Водопьянова и Василия Кудрявцева, будет организована четырехполосная дорога с тротуарами и велодорожкой.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге обязал городские власти обустроить тротуары и освещение на двух улицах в Невском районе.

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