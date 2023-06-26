В Невском районе Петербурга возведут новый жилой квартал

Правительство Петербурга утвердило проекты планировки и межевания территории нового жилого квартала в Невском районе. Там планируется построить 11 многоквартирных жилых домов, четыре детских сада, поликлинику, школу и др. объекты. Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе Смольного.

Речь идет об участке между улицей Тельмана, Дальневосточным проспектом, улицей Новоселов и Октябрьской набережной. Как рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов, город обязал инвесторов обеспечивать ЖК социальной инфраструктурой. Застройщик безвозмездно передаст Петербургу детские сады, школу, поликлинику и объекты улично-дорожной сети.

Остальные объекты — встроенные помещения для подростково-молодежного центра и библиотеки — будут выкуплены городом.

На настоящий момент территорию, где будет оборудован новый квартал, занимает промзона. Ряд зданий является объектами культурного наследия регионального значения — «Комплекс построек бумажной фабрики Варгуниных» и «Комплекс построек фабрики Товарищества шерстяных изделий «Торнтон». Работы по их восстановлению будут проведены за счёт инвестора, отметили в Смольном.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте