Власти Екатеринбурга благоустроят тропу к могиле основателя города Василия Татищева

К 300-летию Екатеринбурга власти благоустроят пешеходную тропу к месту захоронения основателя города Василия Татищева, расположенного в Солнечногорском районе Московской области. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в департаменте информационной политики города. Все работы планируют завершить в 2023 году.

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По данным правительства, представители администрации Екатеринбурга и Московской области, подрядчики и проектировщики провели рабочую встречу в Солнечногорске. На ней обсудили вопросы реализации проекта масштаб работ в сжатые сроки. Тропа пройдет от Рождественского погоста до деревни Шахматово в Подмосковье.

«Кладбище очень старое, сильно заросшее, саму могилу выдающегося государственного деятеля, историка, географа и основателя уральской столицы, умершего в 1750 году, ранее несколько раз теряли, поскольку она быстро зарастала. С появлением обустроенной тропы ситуация изменится»,— отметили в департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга.

Празднование 300-летия Екатеринбурга пройдет в уральской столице с 12 по 19 августа. Город ждет на юбилей порядка 700 официальных лиц, в числе которых будут федеральные министры, депутаты Госдумы и главы городов-побратимов. Юбилей должен оставить городу наследие, которое количественно обойдет наследие от 300-летия Нижнего Тагила.

Напомним, ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) предъявила иск к «Фест Хэнду» в 2018 году. Поводом стало использование издательским домом изображения памятника основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину в путеводителе «Свердловская область». Истец требовал от издательства 20 тыс. руб. за использование в путеводителе из серии «Репейник» фотографии памятника. По мнению ассоциации, ответчик должен был заключить договор со скульптором. В мае 2023 года суд по интеллектуальным правам установил, что изображение памятника может свободно использоваться путем цитирования.

Полина Хабарова

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