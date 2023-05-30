Группа «Чайф» и Хор Турецкого станут хедлайнерами 300-летия Екатеринбурга

Хедлайнерами трехсотлетия Екатеринбурга станет группа «Чайф», а также Хор Турецкого. Об этом заявил глава города Алексей Орлов во время прямого эфира на телеканале ОТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступление группы "Чайф"

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Выступление группы "Чайф"

Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

«Одним их хедлайнеров будет Хор Турецкого вместе с женским коллективом "Сопрано". Я очень надеюсь что 17 августа мы откроем летнюю эстраду в парке им. Маяковского, с участием нашего знаменитого маэстро Валерия Гергиева, предварительное согласие он уже дал»,— рассказал господин Орлов. Он уточнил, что площадка в ЦПКиО не использовалась около 30 лет, после окончания работ она будет рассчитана на 1,2 тыс. мест.

Глава города также отметил, что этим летом в Екатеринбурге пройдет фестиваль с участием шефа Константина Ивлева.

Напомним, празднование 300-летия Екатеринбурга пройдет в уральской столице с 12 по 19 августа. Город ждет на юбилей порядка 700 официальных лиц, в числе которых будут федеральные министры, депутаты Госдумы и главы городов-побратимов. Юбилей должен оставить городу наследие, которое количественно обойдет наследие от 300-летия Нижнего Тагила.

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