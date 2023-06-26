Цена на пшеницу достигла максимума с февраля

Цены на пшеницу на торговой бирже в Чикаго сегодня утром, 26 июня, росли примерно на 2%. Тем самым стоимость обновила максимум за четыре месяца. 25 июня фьючерсы составили примерно $7,65 за бушель, 26 июня рост немного замедлился, цена установилась на уровне $7,61 за бушель.

Как пишет Bloomberg, увеличение стоимости произошло в связи с вооруженным мятежом ЧВК «Вагнер». Основатель компании Евгений Пригожин 23 июня объявил о «марше справедливости» на Москву. Агентство отмечает, что скачок цен связан с возможными перебоями в поставке пшеницы на мировые рынки, поскольку Россия — крупнейший поставщик.

Последний раз резкий рост стоимости бушеля пшеницы наблюдался в феврале в связи с возможным прекращением действия зерновой сделки.

Подробности о мятеже ЧВК «Вагнер» — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».