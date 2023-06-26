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После «Алых парусов» из центра Петербурга вывезли более 12 тонн мусора

После проведения праздника выпускников «Алые паруса» Невский экологический оператор, компании «Ресурс АТЭ», «Петро-Васт», а также предприятия «Автопарк №1 "Спецтранс"» и СПб ГУДП «Центр» вывезли из центра Санкт-Петербурга более 12 тонн отходов. Об этом во второй половине дня 26 июня сообщила пресс-служба НЭО.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Как отметили в организации, для того, чтобы улицы города оставались чистыми, мусоровозы принимали отходы по мере накопления контейнеров в течение всей праздничной ночи. А утром, уже после окончания мероприятия, сотрудники всех задействованных городских служб ЖКХ привели в порядок центральные улицы города.

Все собранные на празднике отходы были вывезены и отправлены на обработку. Большая часть из них — 97% — вторичные материальные ресурсы, которые можно переработать. Речь идет о пластике и картоне.

Таким образом в НЭО констатировали, что праздник выпускников петербургских школ «прошел экологично».

«Ъ-СПб» подробно рассказывал об «Алых парусах — 2023», которые состоялись в ночь на 24 июня. В праздничных мероприятиях, по данным регионального ГУ МВД, приняли участие 52 тыс. выпускников, а в целом — более 1 млн жителей и гостей города.

Позднее стало известно о массовом отравлении школьников на выпускном вечере в Петербурге.

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