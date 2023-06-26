В Екатеринбурге в июле изменится схема движения пяти трамваев

В Екатеринбурге с 00:00 1 июля до 05:00 3 июля изменится схема движения трамвайных маршрутов №№ 7, 10, 12, 13 и 24 из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке ул. Технической и ул. Маневровой, сообщили в пресс-службе городской администрации. Движение трамваев по ул. Техническая от остановки «Таганский ряд» до конечной станции «7 Ключей» в обоих направлениях будет закрыто.

• Трамвай № 7 будет курсировать от станции «Эльмаш» — ул. Старых Большевиков — ул. Фронтовых бригад — проспект Космонавтов — ул. Челюскинцев — ВИЗ-бульвар — ул. Халтурина — р/к Кушвинская;

• Трамвай № 10 — от станции «ЦПКиО» — ул. Луначарского — ул. Куйбышева — ул. Радищева — ул. Московская — ВИЗ-бульвар — ул. Халтурина — р/к Кушвинская;

• Трамвай № 13 — от станции «40 лет ВЛКСМ» — ул. Малышева — ул. Гагарина — проспект Ленина — ВИЗ-бульвар — станция ВИЗ;

• Трамвай № 24 — от станции «Площадь первой пятилетки» — ул. Победы — ул. Машиностроителей — станция Машиностроителей.

• Трамвай №12 на время ограничения не будет следовать в обоих направлениях.

Напомним, участки ул. Старых Большевиков в период с 8 по 25 июля будут перекрывать три раза из-за ремонта трамвайных путей. Участки ул. Серафимы Дерябиной и Народной Воли перекроют почти на месяц.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте