В Екатеринбурге участки улиц Серафимы Дерябиной и Народной Воли перекроют почти на месяц

Участки улиц Серафимы Дерябиной и Народной Воли в Екатеринбурге перекроют почти на месяц из-за ремонтных работ и строительства трамвайной линии. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в департаменте информационной политики города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным правительства, с 1 по 15 июля будет ограничено движение на пересечении ул. Серафимы Дерябиной и объездной трассы. Объехать перекрытую местность можно по транспортному кольцу. С 5 июля по 1 августа движение перекроют на путепроводе по ул. Волгоградской в месте пересечения с ул. Серафимы Дерябиной.

По ул. Народной Воли движение транспорта ограничат с 28 июня по 30 августа от ул. Зону ремонтных работ можно будет объехать по ул. Декабристов.

Схема движения общественного транспорта на обоих участках изменена не будет.

Напомним, с 17 июня по 21 июля будет закрыто движение по съезду Егоршинского подхода, а также ограничено движение на ул. Комсомольской. Это связано со строительством транспортной развязки около концерна «Калина».

Полина Хабарова

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