В Екатеринбурге в июле улицу Старых Большевиков перекроют на десять дней

Участки ул. Старых Большевиков в Екатеринбурге в июле будут перекрывать три раза из-за ремонта трамвайных путей, сообщили в городской администрации. В период с 8 по 25 июля движение по трем участкам улицы будет ограничено на 10 дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга Фото: Пресс-служба администрации Екатеринбурга

По данным правительства, с 00:00 8 июля до 05:00 10 июля движение будет перекрыто на пересечении ул. Старых большевиков и Красных Командиров. Объехать зону перекрытия можно будет по ул. Войкова, Шефской, Лобкова, Старых Большевиков, Кобозева и Стачек.

Движение по перекрестку ул. Старых Большевиков и Войкова будет ограничено с 00:00 15 июля до 05:00 17 июля. Объехать можно по ул. Шефской, Красных Командиров, Стачек, Старых большевиков и Фрезеровщиков.

С 00:00 22 июля до 05:00 25 июля проезд будет невозможен на перечениях ул. Старых Большевиков с ул. Кобозева и ул. Лобкова. Объехать можно по ул. Шефской, Энтузиастов, Войкова, Стачек, Красных Командиров и Старых Большевиков.

Во время действия ограничений трамваи №2 и 25 не будут курсировать в обоих направлениях от конечной станции «Фрезеровщиков» до остановки «Энтузиастов».

Напомним, участки ул. Серафимы Дерябиной и Народной Воли в перекроют почти на месяц из-за ремонтных работ и строительства трамвайной линии.

Полина Хабарова

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