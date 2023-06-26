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Коммерсантъ FM
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Обвиняемый в убийстве главы села в Дагестане отпущен под домашний арест

Житель села Рубас дербентского района Дагестана Садик Таибов, обвиняемый в убийстве главы этого населенного пункта, переведен по ходатайству следствия под домашний арест. Поводом для такого решения стало ухудшение его здоровья.

Как сообщал «Ъ», глава села Рубас 62-летний Гаджикурбан Байрамбегов был убит 31 мая 58-летним Садиком Таибовым из обреза гладкоствольного ружья. Чиновник скончался от огнестрельного ранения в грудь в области сердца на месте происшествия.

Как пояснил стрелявший на допросе, у него с главой села был конфликт из-за недвижимости, мирно разрешить который долго не удавалось.

Дербентский районный суд избрал Садику Таибову 2 июня меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Как сообщила «Ъ» руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева, следователь Дербентского межрайонного следственного отдела республиканского управления Следственного комитета России представил в суд ходатайство об изменении меры пресечения в отношении Садика Таибова в связи с ухудшением состояния обвиняемого.

Ознакомившись с медицинским заключением, районный суд установил, что у Садика Таибова «наличествуют тяжелые виды заболеваний, которые входят в перечень болезней, утвержденный правительством РФ, препятствующих содержанию его под стражей».

Своим постановлением суд удовлетворил ходатайство следствия. Мера пресечения в отношении обвиняемого в убийстве главы села изменена на домашний арест.

Юлия Рыбина, Махачкала

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