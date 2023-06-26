Госстройнадзор выдал разрешение на строительство участка Южной широтной магистрали

Служба государственного строительного надзора и экспертизы (Госстройнадзор) Санкт-Петербурга выдала разрешение на строительство участка Южной широтной магистрали. Информация размещена в документации ведомства.

Разрешение датировано 23 июня и действует до 23 января 2026 года. Речь идет об участке от Сарицкой улицы до развязки с Петербургским шоссе, включая путепровод через ж/д пути Балтийского направления. Протяженность участка составляет 728 м.

Ожидается, что новая магистраль поможет разгрузить выезды из города в южном направлении, соединит крупные федеральные трассы в обход жилых кварталов, снизит потоки транзитного транспорта через Пушкин и Павловск. На первом этапе планируется строительство трех разноуровневых развязок и трех путепроводов. Общая протяженность дорог составит 7 км, они будут шириной от четырех до шести полос.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что правительство Санкт-Петербурга подписало с АО «ВАД» госконтракт на строительство первого этапа Южной широтной магистрали. По условиям соглашения, обустроить два участка дороги подрядчик должен будет к 2027 году.

Подробнее о проекте — в материале «ВАД выходит на Южную широтную магистраль».

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