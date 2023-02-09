Смольный заключил госконтракт на строительство Южной широтной магистрали

Правительство Санкт-Петербурга подписало с АО «ВАД» государственный контракт на строительство первого этапа Южной широтной магистрали. По условиям документа, обустроить два участка дороги подрядчик должен будет к 2027 году.

«Строительство первого этапа новой транспортной артерии Петербурга будет завершено в 2027 году. К этому времени подрядная организация АО "ВАД" построит два участка Южной широтной магистрали от Петербургского шоссе до развязки с шоссе Подбельского и от Сарицкой улицы до развязки с Петербургским шоссе»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства Петербурга.

Также проект предусматривает реконструкцию самого шоссе Подбельского.

Работы на объекте начнутся с 20 марта 2023 года. Здесь проложат от 4 до 6 полос вместе с велодорожками. Вся Южная широтная магистраль растянется на 17 км и будет достигать Металлостроя.

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