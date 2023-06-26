Лавров: Макрон увидел в ситуации с мятежом шанс нанести стратегическое поражение РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что президент Франции Эмманюэль Макрон увидел в ситуации с мятежом в РФ возможность нанести России стратегическое поражение. Глава МИДа таким образом прокомментировал заявление президента Франции о том, что мятеж в РФ полностью оправдывает поддержку Украины Западом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Лавров

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Лавров

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Я думаю, тут даже школьник где-то восьмого класса поймет ту позицию, которую отстаивает Макрон, явно увидевший в нынешнем развитии событий шанс для того, чтобы реализовать угрозу, как мантру повторяемую натовскими руководителями, о том, чтобы Украина нанесла стратегическое поражение России»,— сказал Сергей Лавров в интервью RT.

Господин Макрон прокомментировал мятеж в РФ газете La Provence. Помимо прочего, президент заявил, что следил за тем, как разворачивается ситуация в РФ «час за часом» вместе с основными партнерами Франции. Глава государства призвал сохранять осторожность, потому что ситуация «находится в развитии».

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что его бойцы идут «разбираться» в Москву. ФСБ возбудила уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Подробности — в материале «Ъ» «Разоруженный мятеж».

Эрдни Кагалтынов