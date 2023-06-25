Макрон: попытка мятежа в РФ полностью оправдывает поддержку Украины Западом

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что попытка вооруженного мятежа в России, организованная основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, полностью оправдывает поддержку, которую западные страны оказывают Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lewis Joly, Reuters Фото: Lewis Joly, Reuters

«Все это должно заставить нас быть предельно бдительными и полностью оправдывает ту поддержку, которую мы оказываем украинцам в их сопротивлении»,— сказал господин Макрон, комментируя попытку мятежа в России, газете La Provence.

Президент заявил изданию, что следил за тем, как разворачивается ситуация в РФ «час за часом» вместе с основными партнерами Франции. Глава государства призвал сохранять осторожность, потому что ситуация «находится в развитии».

«Она (попытка мятежа.— ''Ъ'') показывает разногласия, существующие внутри русского лагеря, хрупкость как его армии, так и вспомогательных сил, подобных Группе Вагнера»,— считает господин Макрон.

23 июня Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что его бойцы идут «разбираться» в Москву. ФСБ возбудила уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Ситуация была урегулирована к вечеру 24 июня при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Подробнее о реакции мирового сообщества на попытку мятежа в РФ — в публикации «Ъ» «Минск остановил поход на Москву».

Эрдни Кагалтынов