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Коммерсантъ FM
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Президент Косово поблагодарила США за помощь в освобождении трех полицейских в Сербии

Президент частично признанной республики Косово Вьоса Османи поблагодарила США за содействие в освобождении трех косовских полицейских из-под стражи в Сербии.

Вьоса Османи

Вьоса Османи

Фото: Fatos Bytyci, Reuters

Вьоса Османи

Фото: Fatos Bytyci, Reuters

«Трое косовских полицейских были освобождены, но это не снимает ответственности с Сербии за этот вопиющий акт агрессии и нарушение военно-технического соглашения с НАТО. Большое спасибо нашим партнерам, которые сделали этот релиз возможным, в частности США»,— написала госпожа Османи в Twitter.

14 июня сербский спецназ задержал трех косовских полицейских и доставил их на свою базу. Приштина обвинила Белград в «похищении людей на косовской территории». Сербские власти утверждают, что полицейские захвачены на территории Сербии в 1,8 км от границы.

16 июня суд в Сербии постановил освободить полицейских. Мужчин обвиняли в несанкционированном производстве, хранении, ношении и обороте оружия и взрывчатых веществ.

Конфликт Сербии и Косово в очередной раз обострился в апреле. В населенной преимущественно сербами северной части Косово прошли выборы в местные органы власти. Сербы бойкотировали голосование, победу одержали албанцы при явке около 4%. В регионе произошли протесты, туда направили международные силы безопасности под эгидой НАТО.

Руководство ЕС смогло собрать в Брюсселе сербского президента и косовского премьер-министра — Александра Вучича и Альбина Курти — и провести с ними переговоры 22 июня с целью остановить эскалацию напряженности на севере Косово. Однако прорыва не произошло. Белград и Приштину поставили перед четким выбором: либо выполнение плана ЕС и США по деэскалации обстановки на севере Косово и возвращение к диалогу о нормализации отношений, либо наказание в виде санкций. Обозначен и срок завершения, по замыслу Запада, процесса косовского урегулирования — до конца 2023 года.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Сербию и Косово поставили перед выбором».

Эрдни Кагалтынов

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