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Коммерсантъ FM
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Сербский суд постановил освободить трех косовских полицейских

Суд в Сербии постановил освободить трех косовских полицейских, задержанных 16 июня на границе между двумя странами. Мужчин обвиняли в несанкционированном производстве, хранении, ношении и обороте оружия и взрывчатых веществ.

«Несудебная коллегия Высокого суда Кралево утвердила обвинительное заключение в отношении вышеупомянутых подсудимых и вынесла решение о прекращении содержания подсудимых под стражей»,— заявили в суде (цитата по Reuters).

Конфликт Сербии и Косово в очередной раз обострился в апреле. В населенной преимущественно сербами северной части Косово прошли выборы в местные органы власти. Сербы бойкотировали голосование, победу одержали албанцы при явке около 4%. В регионе произошли протесты, туда направили международные силы безопасности под эгидой НАТО. Евросоюз пока не добился прорыва в переговорах с Белградом и Приштиной.

Подробности — в материале «Ъ» «Сербию и Косово поставили перед выбором».

Лаура Кеффер

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