Спрос на наличные в Воронежской и Липецкой областях вырос на 70-80% во время мятежа ЧВК «Вагнер»

24 июня в Воронежской и Липецкой областях спрос на наличные был на 70-80% «выше обычного» на фоне ситуации с действиями ЧВК «Вагнер», об этом сообщил вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании правительства. По его словам к понедельнику «показатель нормализовался».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также вырос спрос в продуктовых сетях регионов, в Воронежской области он увеличился на 50%, в Липецкой — на 30%. Однако «перебоев с продажами не было, запасов хватило», отметил господин Белоусов.

Вице-премьер РФ Александр Новак добавил, что 24 июня в южных регионах также наблюдался повышенный спрос на бензин. В Воронежской области, напомним, в субботу образовались очереди на заправках.

Вечером 23 июня пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина распространила аудиосообщения, в которых господин Пригожин обвинил Минобороны в ударе по лагерю ЧВК и сказал, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Колонны бойцов ЧВК в течение суток двигались в сторону Москвы. К вечеру 24 июня стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко договорился с Евгением Пригожиным об остановке движения вооруженных лиц ЧВК на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. Бойцы уехали в полевые лагеря, сам господин Пригожин должен был убыть в Белоруссию. По данным источников «Ъ», дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ) в отношении него так и не было прекращено.

Что происходило во время мятежа ЧВК «Вагнер» — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье»

Алина Морозова

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