Самарский завод «Балтика» сменит собственника

Carlsberg Group завершила поиск инвестора для своего бизнеса в России. Она уже подписала соглашение с будущим владельцем активов. Его имя пока не разглашается. Об этом сообщается на сайте компании «Балтика»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пигарев, Коммерсантъ Фото: Артем Пигарев, Коммерсантъ

«До момента завершения сделки пивоваренная компания "Балтика" продолжает свою операционную и коммерческую деятельность в текущем режиме, сохраняя все обязательства перед партнерами и социальные гарантии для сотрудников»,— говорится в сообщении.

В дальнейшем сделка должна быть одобрена регулирующими органами России. Компания «Балтика» представлена пивоваренными заводами в восьми городах России, включая Самару.

Ранее стало известно о том, что ФГУП «НАМИ» приобрело ООО «Роберт Бош Самара». Предприятие вместе с Минпромторгом РФ намерено перезапустить производство. В частности, с 2024 года ФГУП «НАМИ» запустит производство систем ABS и ESP.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «НАМИ вырулил самарский Bosh».

Георгий Портнов