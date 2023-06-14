Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ФГУП «НАМИ» приобрело ООО «Роберт Бош Самара»

ФГУП «НАМИ» приобретает 100% долей ООО «Роберт Бош Самара» в Самарской области. Соответствующую сделку заключили стороны. До последнего времени ООО «Роберт Бош Самара» отвечало за выпуск систем рулевого управления, антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP. Информация размещена на сайте ФГУП «НАМИ».

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В настоящее время в «Роберт Бош Самара» трудятся 107 человек. В перспективе они продолжат работу на ФГУП «НАМИ».

Предприятие вместе с Минпромторгом РФ намерено перезапустить производство. В частности, с 2024 года ФГУП «НАМИ» запустит производство систем ABS и ESP. С 2025 года предприятие намерено выйти на проектные мощности.

Георгий Портнов

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...