ФГУП «НАМИ» приобрело ООО «Роберт Бош Самара»

ФГУП «НАМИ» приобретает 100% долей ООО «Роберт Бош Самара» в Самарской области. Соответствующую сделку заключили стороны. До последнего времени ООО «Роберт Бош Самара» отвечало за выпуск систем рулевого управления, антиблокировочной системы ABS и системы динамической стабилизации ESP. Информация размещена на сайте ФГУП «НАМИ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В настоящее время в «Роберт Бош Самара» трудятся 107 человек. В перспективе они продолжат работу на ФГУП «НАМИ».

Предприятие вместе с Минпромторгом РФ намерено перезапустить производство. В частности, с 2024 года ФГУП «НАМИ» запустит производство систем ABS и ESP. С 2025 года предприятие намерено выйти на проектные мощности.

Георгий Портнов