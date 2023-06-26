Путин продлил до конца 2023 года ответные меры на потолок цен на нефть

Президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2023 года указ об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В декабре 2022-го Владимир Путин подписал указ о запрете поставок российской нефти иностранным лицам, если в контрактах предусмотрена предельная цена. Исключение составляет «специальное решение» президента. Указ действовал до 1 июля 2023-го.

Государства ЕС, G7, Австралия, Норвегия и другие страны ввели потолок цен на поставляемую из России нефть на уровне $60 за баррель 5 декабря 2022 года.