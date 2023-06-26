В Петербурге снова ждут ухудшения погодных условий

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС», предупредило жителей и гостей города об очередном ухудшении погодных условий.

По данным ведомства, в понедельник, 26 июня, Петербурге ожидаются грозы, ливни, град.

Аналогичное предупреждение МЧС выпустило и на завтрашний день, 27 июня.

«Ъ-СПб» писал, что во время последнего ливня в Петербурге в ночь на 23 июня, по информации Гидрометцентра, в городе выпало до половины месячной нормы осадков. На дежурство для борьбы со стихией выходили 67 бригад «Водоканала Санкт-Петербурга».

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