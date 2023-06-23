За ночь в Петербурге выпало до половины месячной нормы осадков

На юго-западе центральной части Санкт-Петербурга, в Адмиралтейском, Кировском и Красносельском районах, а также в Стрельне количество ночных осадков составило от 30 до 37 мм, что достигает 40-53 % от месячной нормы. Об этом в своем Telegram-канале утром 23 июня сообщил руководитель городского Гидрометцентра Александр Колесов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

В других районах Петербурга осадков ночью было меньше, однако показатель все равно достаточно высокий — до 20 мм. На центральной станции Гидрометцентра за минувшую ночь отмечено 16 мм дождя — 23 % от месячной нормы, уточнил главный синоптик города.

При этом меньше всего осадков — всего 1-2 мм — выпало на западе Петербурга: в Петродворце, Ломоносове, Кронштадте и на территории всего Курортного района, начиная от Горской.

«Ъ-СПб» писал, что накануне Петербург побил температурный рекорд в текущем году: воздух в городе прогрелся до 29,2 градуса. Также сообщалось, что вторая декада июня в Петербурге прошла без дождей впервые за 37 лет.

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