На дежурство для борьбы с ливнями в Петербурге вышли 67 бригад «Водоканала»

67 аварийных бригад ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» вышли на дежурство из-за ливней и грозы, сообщили 22 июня в Смольном. По данным Гидрометцентра по СЗФО, дождливая погода продлится в городе до пятницы, 23 июня.

Сотрудники взяли на особый контроль уязвимые к подтоплениям места, остановки общественного транспорта, станции метро, магистрали и крупные людные перекрестки. Специалисты проверяют ливневые канализации и очищают их от мусора.

Как отметили в пресс-службе, накануне были проведены работы по промывке системы водоотведения. В городе также запустят дополнительные насосы.

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