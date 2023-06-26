В Москве резервные ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и математике пройдут 30 июня и 1 июля

В Москве принято решение о переносе экзаменов для старшеклассников. Резервные дни для 9-х классов назначены на 30 июня и 1 июля, для 11-х классов — на 1 июля. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на оперативном совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сегодня, 26 июня, в соответствии с утвержденным расписанием государственной итоговой аттестации предусмотрен резервный день для проведения экзамена по русскому языку для 9-х классов и по математике базового и профильного уровня для 11-х классов. Решение о переносе экзаменов принято только в Москве. У ребят будет возможность сдать экзамены в другие резервные дни»,— сказала она.

Госпожа Голикова напомнила, что московским вузам рекомендовано перенести или провести дистанционно экзамены, назначенные на 26 июня. Во всех остальных субъектах РФ экзаменационная сессия идет в штатном режиме.

Оперативное совещание Михаила Мишустина с вице-премьерами связано с «дестабилизацией внутренней ситуации» в России, вызванной вооруженным мятежом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. 24 июня в Москве ввели режим контртеррористической операции (КТО). 26 июня режим КТО сняли, оставив некоторые ограничения для образовательных организаций. Среди них — перенос выпускных на 1 июля и перевод работы московских вузов на дистанционный формат. В Москве были отменены все массовые мероприятия, понедельник (26 июня) объявили нерабочим днем.

Подробнее о последствиях введения режима КТО — в публикации «Ъ» «Режим КТО пока не привел к ажиотажу покупателей».

Полина Мотызлевская