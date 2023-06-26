Прокуратура расследует пожар на мебельной фабрике в Самарской области

Начата проверка по факту пожара на мебельной фабрике в Самарской области. Он начался в понедельник около 12:15 (MSK+1) в поселке городского типа Смышляевка Волжского района. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Фото: Прокуратура Самарской области

«Прокуратурой организована проверка соблюдения противопожарного законодательства на предприятии. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования и дана оценка действиям ответственных должностных лиц»,— говорится в сообщении.

Пламя охватило цех по производству мебели. Пожар уже локализован на площади 600 кв.м. Никто не погиб и не пострадал.

Георгий Портнов