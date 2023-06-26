В Самарской области начался крупный пожар на складе с мебелью

Пожар на складе с мебелью начался в Самарской области в понедельник днем. Сообщение о происшествии в Волжском районе в поселке городского типа Стройкерамика на ул. Производственная, 6, поступило на пульт оперативных служб в 12:15 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Архив ГУ МВД по Самарской области

«Прибывшими подразделениями установлено, что происходит горение внутри здания, площадь пожара составляет 600 кв.м»,— говорится в сообщении.

Никто не погиб и не пострадал. Эвакуация не проводилась. Огонь тушат 88 человек и 30 единиц техники.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, на место происшествия выехали сотрудники ГИБДД. Они обеспечивают безопасность дорожного движения и организуют беспрепятственный проезд для специального автотранспорта. Также на место происшествия отправились автопатрули, следственно-оперативная группа и руководство территориального отдела полиции.

Ранее в Самарской области прокуратура начала проверку по факту пожара в автобусе с детьми. Это произошло в Красноярском районе.

Георгий Портнов