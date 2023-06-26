В Самарской области локализован крупный пожар на складе с мебелью

Пожарные локализовали пламя на складе с мебелью в Самарской области на площади 600 кв. м. Речь идет об объекте, который находится в Волжском районе в поселке городского типа Стройкерамика на ул. Производственная, 6. Информацию сообщило областное ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС Самарской области

Пожар в здании начался в понедельник днем. Погибших и пострадавших нет.

Никого не эвакуировали. В тушении пламени участвуют 88 сотрудников и 30 единиц техники.

Ранее в Самарской области прокуратура начала проверку по факту пожара в автобусе с детьми. Это произошло в Красноярском районе.

Георгий Портнов