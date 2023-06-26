В Сочи в море нашли тело туриста, пропавшего неделю назад

В Сочи спасатели эвакуировали на берег тело туриста из Марий Эл, которого ищут с 18 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Мужчина пошел купаться в море на пляже «Ривьера». Однако из воды он так и не вышел. Вечером 25 июня в районе пляжа «Багратион» отдыхающие заметили утонувшего человека. Спасатели вышли на катере в указанный район и нашли тело мужчины на удалении 1,5 км от берега.

Тело мужчины доставили на территорию пляжа «Волна» и передали его сотрудникам следственных органов. Позже в полиции сообщили, что это турист из Марий Эл, которого ищут уже неделю.

20 июня на одном из пляжей в Адлере спасатели также эвакуировали из моря тело погибшего мужчины. Его нашли на удалении около 300 м от берега.

Татьяна Ручкина

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