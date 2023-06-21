В Сочи спасатели нашли в море тело утонувшего мужчины

В Сочи на одном из пляжей в Адлере спасатели эвакуировали из моря тело погибшего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Вечером 20 июня сотрудники пляжа сообщили, что в море на удалении около 300 м видят утонувшего человека. Спасатели вышли на катере в акваторию и транспортировали тело на берег, где передали сотрудникам полиции. Личность погибшего пока не установлена.

Спасатели также продолжают искать мужчину, который пропал 18 июня в районе пляжа «Ривьера». Поиски ведутся на катере в акватории Черного моря. Мужчина ушел купаться около 16:00. Он приехал с супругой в Сочи из республики Марий Эл.

Татьяна Ручкина

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