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В Сочи второй день ищут туриста, пропавшего в море

В Сочи с 18 июня ищут туриста, пропавшего в море в районе пляжа «Ривьера». Об этом сообщила пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

По данным ведомства, мужчина ушел купаться около 16:00, и к настоящему времени о нем ничего не известно. Туриста ищут при помощи спасательных катеров. Начались поиски с привлечением водолазов.

«Работы ведутся на удалении от 50 до 100 метров от берега, глубина погружений достигает 10 метров»,— говорится в сообщении.

Известно, что пропавший приехал с супругой в Сочи из Республики Марий Эл.

Анастасия Донскова

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