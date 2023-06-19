В Сочи второй день ищут туриста, пропавшего в море

В Сочи с 18 июня ищут туриста, пропавшего в море в районе пляжа «Ривьера». Об этом сообщила пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России

По данным ведомства, мужчина ушел купаться около 16:00, и к настоящему времени о нем ничего не известно. Туриста ищут при помощи спасательных катеров. Начались поиски с привлечением водолазов.

«Работы ведутся на удалении от 50 до 100 метров от берега, глубина погружений достигает 10 метров»,— говорится в сообщении.

Известно, что пропавший приехал с супругой в Сочи из Республики Марий Эл.

Анастасия Донскова

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