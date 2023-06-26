Посла Молдавии вызвали в МИД РФ

Посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий сегодня, 26 июня, был вызван в МИД РФ, сообщили ТАСС в дипведомстве. Сам господин Дарий позднее заявил, что они обсуждали двусторонние отношения, подробностей он не привел.

22 июня молдавский МИД вызвал посла РФ Олега Васнецова из-за заявления врио главы Херсонской области Владимира Сальдо. Тот, комментируя обстрел Чонгарского моста, заявил, что России известны в том числе координаты мостов в молдавском селе Джурджулешты, и пообещал «серьезный ответ». Молдавская сторона сочла это прямой угрозой.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «Европа вступает в Молдавию».

Лаура Кеффер