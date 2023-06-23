В Успенском районе Кубани произошло землетрясение магнитудой 3,6

В Успенском районе произошло землетрясение магнитудой 3,6. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Существенные толчки также ощутили жители Армавира. В ведомстве отметили, что разрушений и пострадавших в результате происшествия нет.

В соцсетях сообщают, что толчки произошли около 13:32. По данным ресурса EMCS, эпицентр находился на глубине 5 км в 299 км от Армавира.

Накануне в Черном море в районе Анапы произошло землетрясение магнитудой 3,6.

С конца мая сейсмологи регулярно фиксируют землетрясения у побережья Туапсинского района.

Анастасия Донскова

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