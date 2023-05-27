Эксперт сообщила, что землетрясения с низкой балльностью на Кубани снижают риск возникновения крупного

На Кубани частые приповерхностные подземные толчки — следствие перераспределения сейсмических волн после землетрясения в Турции. Благодаря этим толчкам снижается риск возникновения более крупных сейсмособытий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заведующую кафедрой нефтяной геологии, гидрогеологии и геотехники Кубанского государственного университета Татьяну Любимову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Туапсе Фото: пресс-служба мэрии Туапсе

В Туапсинском районе в ночь на пятницу были зафиксированы четыре подземных толчка магнитудой 4,4, 3,6, 3,8 и 3,6. В мае произошло землетрясение магнитудой 3,6 в Сочи.

Эксперт предположила, что идет перераспределение после землетрясения в Турции, которое произошло в феврале.

«Касаемо подземных толчков на Кубани: это напряжение сбрасывается, и тогда не надо ожидать сильного. Обычно опасаются таких моментов: если тишина и покой, то потом может произойти какое-либо мощное и сильное [сейсмособытие]. А когда они часто, но небольшие, то есть как бы стравливается давление, то ожидать тогда каких-то сильных не стоит»,— сказала Татьяна Любимова.

Однако она отметила, что для Туапсинского района произошедшее является нетипичным явлением. По мнению Татьяны Любимовой, последствия подобных приповерхностных сейсмособытий могут проявляться на строениях не сразу.

Тат Гаспарян

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