В Челябинске суд запретил регистрационные действия с имуществом компании «Альфастрой»

Арбитражный суд Челябинской области запретил совершать любые регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом компании челябинского депутата Олега Иванова – ООО «Альфастрой». Также арестована дебиторская задолженность организации. Ходатайство о принятии таких обеспечительных мер в суд направило региональное управление Федеральной налоговой службы России, которое добивается банкротства застройщика.

Налоговый орган указал, что обеспечительные меры необходимы для сохранения существующего положения сторон и предотвращения действий по отчуждению имущества должника, что может причинить вред кредиторам и самой компании. Согласно материалам дела, ООО «Альфастрой» на праве собственности принадлежит три квартиры площадью от 24,2 до 40,2 кв. м в домах на улице 2-я Эльтонская и три автомобиля – Toyota Camry и два Volkswagen Polo. Размер подтвержденной дебиторской задолженности 11 организаций составляет 116,5 млн руб.

Суд запретил управлению Росреестра по Челябинской области осуществлять любые регистрационные действия в отношении недвижимого имущества должника, а региональному управлению ГИБДД – в отношении транспортных средств. Арест дебиторской задолженности включает, в том числе, запрет совершать какие-либо действия, связанные с принудительным взысканием долга и получением исполнения от дебиторов, а также запрет на уступку права взыскания третьим лицам. УФНС также просила запретить «Альфастрою» совершать сделки по отчуждению имущества, но суд посчитал эту меру избыточной.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с октября 2022 году арбитражный суд региона рассматривает несколько заявлений о признании ООО «Альфастрой» банкротом. Среди них предприниматель Виктор Сухачев, которому застройщик задолжал 3,7 млн руб., и ИФНС России по Центральному району Челябинска с требованием в размере 825,6 млн руб. Генеральный директор и владельцем 100% компании депутат городской думы Челябинска Олег Иванов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, с 24 июня находится в следственном изоляторе.

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