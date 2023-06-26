В Курской области женщину будут судить за ношение огнестрельного оружия и патронов

В Кировский райсуд Курска поступило уголовное дело в отношении 41-летней Маргариты Симоненковой, которую обвиняют в хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Согласно картотеке дел, оно передано на рассмотрение судье Татьяне Тоичкиной.

Как рассказали в пресс-службе судебной системы Курской области, отделом дознания Курского ЛО МВД на транспорте госпожа Симоненкова обвиняется в хранении найденного ею в 2015 году в диване, стоящем в помещении времянки на территории частного домовладения в Октябрьском районе (там она проживала) пускового устройства с двумя металлическими трубками, относящегося к категории огнестрельного оружия. Также в шкафу она обнаружила 11 патронов калибра 5,6 мм. С января этого года женщина носила находку в дамской сумочке.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили оружие во время досмотра женщины в здании железнодорожного вокзала Курска. Изъятый из незаконного оборота ствол, как следует из заключения эксперта, был изготовлен самодельным способом, а патроны — заводским. Устройство оказалось пригодно для выстрела.

В другом приграничном регионе — Белгородской области — суды вынесли несколько приговоров по аналогичным уголовным делам. Так, недавно мужчина получил полтора года исправительных работ за хранение 8 кг взрывчатки. Весной суд назначил аналогичное наказание жителю Алексеевского района, у которого нашли ручную гранату (Ф-1), взрыватель УЗРГМ-2 ручных гранат и более 30 патронов различных калибров к оружию.

Сергей Толмачев